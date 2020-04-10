110 кыргызстанцев по-прежнему не могут вернуться на родину из Оренбурга

110 кыргызстанцев по-прежнему находятся в городе Соль-Илецке Оренбургской области Российской Федерации и не могут вернуться на родину.

По данным посольства КР в РФ, для урегулирования ситуации и оказания необходимой помощи гражданам страны были командированы члены штаба.

По состоянию на 10 апреля в Соль-Илецке находятся 67 автомашин и около 110 кыргызстанцев, которые ждут открытия государственной границы Республики Казахстан.

Местные врачи регулярно проверяют состояние здоровья граждан КР, жалоб на плохое состояние здоровья не поступало.

Мигрантам объяснили о невозможности организации выезда в Кыргызстан. Их обеспечили продуктами питания и медицинскими масками, рассказали в дипмиссии.

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие страны закрывают свои границы. Казахстан, где также введен режим чрезвычайного положения, границы закрыл. Отметим, режим ЧП в соседней республике продлили до конца апреля.