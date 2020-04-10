В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до конца апреля

Режим чрезвычайного положения продлили в Казахстане до конца апреля. Об этом сообщает KTK.kz.

По его данным, об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля», — сказал он.

Президент Казахстана отметил, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина и самоизоляции.

«Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 780 случаев коронавирусной инфекции.