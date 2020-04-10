16:19
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до конца апреля

Режим чрезвычайного положения продлили в Казахстане до конца апреля. Об этом сообщает KTK.kz.

По его данным, об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля», — сказал он.

Президент Казахстана отметил, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина и самоизоляции.

«Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 780 случаев коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149734/
просмотров: 1230
Версия для печати
Материалы по теме
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты
Выездные кассы организовали для охвата населения банковскими услугами
Из-за возросшей нагрузки в сети MegaCom произошел сбой
В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь от миллиардера Джека Ма
Штаб: Кыргызстанец с коронавирусом в Пакистане скончался от сердечного приступа
Комендант Оша рассказал, кому и сколько выдано пропусков
Карантин в Бишкеке. Пять видов мошенничества: как не стать их жертвой
Глава МВФ предрекла худший экономический кризис за сто лет
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Бизнес
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
&laquo;ОКУУЧУ&raquo; и&nbsp;&laquo;O!TV Обучение&raquo;&nbsp;&mdash; ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от&nbsp;О! «ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
10 апреля, пятница
16:13
На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека пос...
16:10
В парламент Кыргызстана распоряжение о продлении режима ЧП еще не поступало
16:06
Сооронбай Жээнбеков призвал глав тюркоязычных государств помочь мигрантам
15:53
Более 100 предписаний выдано предпринимателям за завышение цен на продукты
15:49
В ГУОБДД закупили электрошокеры по завышенной цене