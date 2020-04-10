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Общество

Разгон марша за права женщин. Сотрудникам районного УВД объявят выговор

Двум сотрудникам УВД Свердловского района Бишкека, не пропустившим 8 марта представителей омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток в здание УВД, куда были доставлены 70 участников мирного марша, объявят выговор. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

Помощник оперативного дежурного дежурной части С.Акматов и оперативный дежурный Т. Тошмирзаев будут наказаны также за грубое отношение.

Напомним, 8 марта в УВД Свердловского района омбудсмен направил сотрудников аппарата для срочного посещения задержанных участников марша солидарности за права женщин и против насилия, проходившего в этот день на площади Победы. Однако милиционеры больше часа не пропускали экспертов в здание УВД.

Омбудсмен просил уволить нарушивших закон милиционеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149745/
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10 апреля, пятница
16:19
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