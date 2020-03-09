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Общество

Марш за права женщин. Омбудсмен просит уволить нарушивших закон милиционеров

Ряд сотрудников УВД Свердловского района должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за игнорирование Закона КР «Об Омбудсмене (акыйкатчи)». Об этом сообщает пресс-служба главного правозащитника страны.

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Уточняется, что 8 марта в УВД Свердловского района омбудсмен направил сотрудников аппарата для срочного посещения задержанных участников марша солидарности за права женщин и против насилия, проходившего в этот день на площади Победы. Однако милиционеры больше часа не пропускали экспертов в здание УВД.

«Представители акыйкатчи составили акт о воспрепятствовании деятельности омбудсмена. После того как задержанных отпустили, выяснилось, что в УВД доставлены 70 участников марша, на девятерых из них составлены протоколы за неповиновение законному требованию сотрудников милиции. Протоколы были составлены и в отношении представителей объединения «Кырк Чоро», которые заявили, что не имеют никакого отношения к неизвестным лицам, нападавшим на участников этого марша», — сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы. Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что «все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне».

Бишкекчане решили провести еще одну мирную акцию под хештегом #нетнасилию 10 марта в 12.00 у памятника Уркуе. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145931/
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