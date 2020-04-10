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Общество

Комендант Оша рассказал, кому и сколько выдано пропусков

Для передвижения в Оше, а также в Кара-Суйском и Ноокатском районах выдано более 12 тысяч пропусков. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант южной столицы Малик Нурдинов.

По его словам, 7 тысяч 55 пропусков получили пешеходы, а владельцы автотранспортных средств — 5 тысяч.

«Около 2,5 тысячи пропусков выдано медикам, 1 тысяча 800 — сотрудникам банков. Если суммировать население двух районов и города, то жителей получается больше 1 миллиона, поэтому для их обслуживания выходят на работу около 2 тысяч сотрудников банков», — отметил Малик Нурдинов.

По его данным, через территорию районов в введенный режим ЧП беспрепятственно проходят грузовые машины.

«Мы дали зеленый коридор для перевозки ГСМ и продовольственных товаров», — добавил Малик Нурдинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149716/
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