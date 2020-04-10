Возбуждение дела за отказ лечиться от COVID-19 назвали нарушением прав пациента

Возбуждение уголовного дела на мужчину в Нарыне, распространившего видеообращение, где он говорит об отказе от лечения, нарушает его конституционное право на информированное согласие при получении медицинской помощи, неприкосновенность и право на свободу от экспериментов. Об этом на своей странице в Facebook написала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

По ее словам, принудительное лечение в данной ситуации приравнивается к пыткам.

«Кыргызская Республика подписала все международные конвенции и имеет обязательства перед своим населением и мировым сообществом не нарушать права человека. Все медицинское сообщество в мире берет согласие пациента на любое лечение и на любое участие в исследовании по поводу изучения известных лекарств от COVID-19. Ни того, ни другого в Нарыне, Ноокате, Сузаке или еще где-то не происходит», — отметила Бермет Барыктабасова.

Она напомнила, что любой гражданин страны имеет право отказаться от предложенной медицинской помощи по своим личным соображениям.

Медицинские работники должны информировать и консультировать пациентов, давать им на доступном и понятном языке объективную медицинскую информацию о рисках, прогнозе лечения — без стигмы и дискриминации.

«Мужчина на видео взывает к медицинской общественности, прося разобраться, что происходит, нужно ли ему лечение, когда он чувствует себя хорошо? Нужно ли пить лекарства, от которых он чуть не умер, его родным и близким? В этом нет никакого состава преступления», — подчеркнула эксперт.

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Она добавила, что уголовное дело завели за нарушение эпидрежима, но мужчина никуда не сбегал, он находится в больнице. Он изолирован от общества и не представляет угрозы.

«Мужчина отказался от противовирусной терапии, которая не имеет доказанного эффекта лечения от коронавируса, зато имеет доказанные побочные эффекты. Для бессимптомных, пусть и положительных на коронавирус, нет необходимости назначать токсичные препараты ни для профилактики, ни для якобы лечения. Спецлечения нет. Только симптоматические (парацетамол для снижения температуры и кислород)», — заметила Бермет Барыктабасова.

По ее словам, сейчас только идут исследования в мире, какое лекарство может помочь против коронавируса. «Пока надежных результатов нет. Ни одного», — сказала эксперт.

Напомним, житель Нарына распространил в соцсетях видеообращение о том, что он и члены его семьи отказываются от лечения коронавирусной инфекции. Также мужчина рассказал, что от употребления медицинских препаратов здоровье его семьи ухудшается. В отношении него начато досудебное производство по статье 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК КР.