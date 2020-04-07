Не подчинялся коменданту. Стало известно, за что уволили Мадияра Кулуева

Начальник УВД Ленинского района Мадияр Кулуев освобожден от занимаемой должности приказом коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева.

Уточняется, что его уволили за неисполнение своих функциональных служебных обязанностей, бесконтрольность личного состава, ненадлежащее ведение воспитательной работы с личным составом, игнорирование и неисполнение указаний и приказов руководства комендатуры, столичного ГУВД и МВД. Причиной такого решения также стало нарушение дисциплинарного устава правоохранительных органов.

«Комиссия, созданная распоряжением ГУВД, выявила факты грубейших нарушений. Сегодня начальник УВД Ленинского района полковник милиции Мадияр Кулуев освобожден от занимаемой должности с понижением приказом коменданта Алмаза Орозалиева», — сообщили в комендатуре.

Отметим, что исполняющим обязанности начальника УВД Ленинского района назначен Чынгыз Керимкулов.