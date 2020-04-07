19:47
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество

Не подчинялся коменданту. Стало известно, за что уволили Мадияра Кулуева

Начальник УВД Ленинского района Мадияр Кулуев освобожден от занимаемой должности приказом коменданта Бишкека Алмаза Орозалиева.

Уточняется, что его уволили за неисполнение своих функциональных служебных обязанностей, бесконтрольность личного состава, ненадлежащее ведение воспитательной работы с личным составом, игнорирование и неисполнение указаний и приказов руководства комендатуры, столичного ГУВД и МВД. Причиной такого решения также стало нарушение дисциплинарного устава правоохранительных органов.

«Комиссия, созданная распоряжением ГУВД, выявила факты грубейших нарушений. Сегодня начальник УВД Ленинского района полковник милиции Мадияр Кулуев освобожден от занимаемой должности с понижением приказом коменданта Алмаза Орозалиева», — сообщили в комендатуре.

Отметим, что исполняющим обязанности начальника УВД Ленинского района назначен Чынгыз Керимкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149463/
просмотров: 3777
Версия для печати
Материалы по теме
Аида Исмаилова назначена вице-премьер-министром Кыргызстана по социальному блоку
Премьер-министр заявил, что у него есть моральное право занимать свое кресло
Минздрав может возглавить Сабиржан Абдикаримов
Пост вице-премьер-министра может занять депутат Аида Исмаилова
Мэр Балыкчи Марат Кудайбергенов подал в отставку
Будут грабить магазины. Ответ МВД депутату Алтынбеку Сулайманову
У бишкекчан обнаружили арсенал оружия, включая гранатометы, и наркотики
15 фактов распространения ложной информации зарегистрировано только за сутки
В России задержаны двое кыргызстанцев, разыскиваемые за совершение преступлений
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Бизнес
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
7 апреля, вторник
19:43
Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргыз...
19:26
«Азаттык» и Kloop получили престижную премию в расследовательской журналистике
19:00
Цифра дня. 156 тысяч безработных зарегистрировано в Кыргызстане
18:47
У большинства читателей 24.kg запасов продуктов хватит только на неделю
18:30
Все жалобы на действия или бездействие при режиме ЧП проверят, обещает депутат