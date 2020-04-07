Главой УВД Ленинского района назначен экс-начальник 10-го отдела ГУВД Бишкека

Исполнять обязанности начальника УВД Ленинского района будет экс-глава 10-го отдела ГУВД Бишкека Чынгыз Керимкулов. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Чынгыза Керимкулова уже представили личному составу РУВД.

Уточняется, что ранее он занимал должность начальника столичной службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (10-й отдел).

О Чынгызе Керимкулове известно, что он участвовал в задержании сторонников Садыра Жапарова в марте 2017 года. В суде между ним и подсудимым произошла перепалка.

Напомним, что Мадияр Кулуев сегодня снят с должности начальника Ленинского УВД.