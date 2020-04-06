Режим ЧП в Бишкеке. Когда можно отходить от дома дальше 1,5 километра

Если аптек или магазинов не окажется в радиусе 1,5 километра от вашего дома, то можно приобрести продукты или медикаменты и на большем расстоянии. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, если гражданин укажет точный адрес того или иного магазина в маршрутном листе, он может беспрепятственно пройти туда. «Однако это возможно только в случае, если в районе, где живет человек, нет магазинов и аптек», — сказал Алмазбек Орозалиев.

В Кыргызстане на сегодня 216 подтвержденных фактов коронавируса, 9 из них — медработники. Четыре человека умерли, десять излечились.