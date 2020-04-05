Изоизоляция. Люди массово воссоздают мировые шедевры из подручных средств

В русскоязычном сегменте Facebook набирает популярность флешмоб #Изоизоляция. Об этом сообщает ТАСС.
Принять участие во флешмобе может любой желающий. Нужно выбрать любую известную классическую или современную картину и воспроизвести ее сюжет в реальности только с помощью подручных средств, а затем выложить оригинал и свою фотоверсию в специальное сообщество или у себя на странице с хештегами #изоизоляция либо #covidclassics.
Уточняется, что этот флешмоб запустил Музей Гетти 25 марта.
Самым известным и крупным русскоязычным проектом стало сообщество в Facebook «Изоизоляция». Группа была создана 30 марта, сейчас в ней более 155 тысяч участников.
Отметим, что на сегодня число людей, зараженных новым коронавирусом, составляет 1 миллион 202 тысячи 827 человек. Во многих странах мира введен режим самоизоляции. Гражданам рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости.