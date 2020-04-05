Число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек

На сегодня число людей, зараженных новым коронавирусом, составляет 1 миллион 202 тысячи 827 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За последние сутки количество случаев заражения вирусом в мире увеличилось на 102 тысячи 898. Вне Китая отмечено 1,2 миллиона случаев, а в самой республике— 82 тысячи 574.

Больше всего зараженных в США (312 тысяч 76), Испании (126 тысяч 168), Италии (124 тысячи 632), Германии (96 тысяч 92), Франции (90 тысяч 848) и Иране (55 тысяч 743).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 181 стране мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 246 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 20 тысяч 283 человека.

После заражения коронавирусом скончались 64 тысячи 771 человек (рост на 5 тысяч 870 за сутки). В том числе в Италии умерли 15 тысяч 362 человека, в Испании — 11 тысяч 947, во Франции — 7 тысяч 560.

В Кыргызстане зарегистрировали 147 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 531, в Узбекистане — 266. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.