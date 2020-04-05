Число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек

На сегодня число людей, зараженных новым коронавирусом, составляет 1 миллион 202 тысячи 827 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За последние сутки количество случаев заражения вирусом в мире увеличилось на 102 тысячи 898. Вне Китая отмечено 1,2 миллиона случаев, а в самой республике— 82 тысячи 574.
Больше всего зараженных в США (312 тысяч 76), Испании (126 тысяч 168), Италии (124 тысячи 632), Германии (96 тысяч 92), Франции (90 тысяч 848) и Иране (55 тысяч 743).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 181 стране мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 246 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 20 тысяч 283 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 147 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 531, в Узбекистане — 266. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.