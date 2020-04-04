Русский театр драмы начинает показы онлайн-спектаклей

Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова начинает онлайн-показы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Театр теперь можно посетить виртуально, зайдя на сайт. Первым будет представлен спектакль, ставший визитной карточкой Кыргызстана на самых престижных международных фестивалях. Даже в этом году именно он будет представлять нашу страну на Международном фестивале стран СНГ и Балтии «Встречи в России» в виртуальном формате.

«Итак, 4 и 5 апреля на сайте театра смотрим драму «Демон». Это совместный проект Русского театра драмы, Международной конфедерации театральных союзов и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Автор Михаил Лермонтов, режиссер Владимир Панков, на сцене артисты семи бишкекских театров. Информацию о следующих показах можно уточнить на медиаресурсах театра», — говорится в сообщении.