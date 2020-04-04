В Бишкеке волонтерам запретили развозить гуманитарную помощь

Волонтерам запретили развозить гуманитарную помощь нуждающимся семьям города Бишкека и Чуйской области. Об этом 24.kg сообщила волонтер Виктория Победа.
По ее словам, местные органы власти сами намерены доставлять продукты питания.
Она отметила, что очень часто в списке нуждающихся оказывались обеспеченные люди.
«Наша группа волонтеров принципиально не доставляла помощь не нуждающимся в этом. К сожалению, по нескольким адресам мы были удивлены, как они попали в список. В таких случаях мы уходим. Я считаю, помощь должны получать адресно и только граждане, находящиеся в трудной ситуации. А таких много. Поэтому при распределении гуманитарной помощи от имени правительства необходим гражданский контроль», — заявила волонтер.