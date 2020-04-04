В Бишкеке волонтерам запретили развозить гуманитарную помощь

Волонтерам запретили развозить гуманитарную помощь нуждающимся семьям города Бишкека и Чуйской области. Об этом 24.kg сообщила волонтер Виктория Победа.

По ее словам, местные органы власти сами намерены доставлять продукты питания.

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«У нас у многих были пропуска для передвижения по Бишкеку и средства защиты. На своем транспорте доставили около тысячи пакетов с продуктами жителям столицы и Чуйской области. Но нам сказали, что больше наша помощь не нужна, так как развозить будут местные органы сами по своему списку», — говорит Виктория Победа.

Она отметила, что очень часто в списке нуждающихся оказывались обеспеченные люди.

«Наша группа волонтеров принципиально не доставляла помощь не нуждающимся в этом. К сожалению, по нескольким адресам мы были удивлены, как они попали в список. В таких случаях мы уходим. Я считаю, помощь должны получать адресно и только граждане, находящиеся в трудной ситуации. А таких много. Поэтому при распределении гуманитарной помощи от имени правительства необходим гражданский контроль», — заявила волонтер.