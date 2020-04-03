Число зараженных коронавирусом превысило 1 миллион человек

На сегодня в мире зафиксировали 1 миллион 15 тысяч 709 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что за сутки показатель вырос на 79 тысяч 892 человека. Вне Китая отмечен 1 миллион случаев, а в самой КНР — 82 тысячи 443.
Больше всего зараженных в США (245 тысяч 213), Италии (115 тысяч 242), Испании (112 тысяч 65), Германии (84 тысячи 794), Франции (59 тысяч 929) и Иране (50 тысяч 468).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 181 стране мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 211 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 17 тысяч 645 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 125 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 435 случаев, Узбекистане — 205. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.