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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом превысило 1 миллион человек

На сегодня в мире зафиксировали 1 миллион 15 тысяч 709 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что за сутки показатель вырос на 79 тысяч 892 человека. Вне Китая отмечен 1 миллион случаев, а в самой КНР — 82 тысячи 443.

Больше всего зараженных в США (245 тысяч 213), Италии (115 тысяч 242), Испании (112 тысяч 65), Германии (84 тысячи 794), Франции (59 тысяч 929) и Иране (50 тысяч 468).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 181 стране мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 211 тысяч человек. За сутки показатель вырос на 17 тысяч 645 человек.

После заражения коронавирусом скончались 53 тысячи 69 человек (рост на 5 тысяч 838 за сутки). В том числе в Италии умерли 13 тысяч 915 человек, Испании — 10 тысяч 348, Франции — 5 тысяч 387.

В Кыргызстане зарегистрировали 125 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 435 случаев, Узбекистане — 205. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148999/
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