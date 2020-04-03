Что грозит кыргызстанцам за нарушение режимов ЧС и ЧП. Новые штрафы

В Кыргызстане ужесточается ответственность за правонарушения, совершенные в период введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

На заседании республиканского оперативного штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул, что каждый кыргызстанец должен понимать свою ответственность перед близкими и обществом.

Теперь, согласно части 2 статьи 280 Уголовного кодекса, за умышленное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, совершенное в период введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы II категории (от 2,5 до 5 лет).

Согласно части 1 статьи 1191 Кодекса о проступках, за нарушение требований режима чрезвычайной ситуации предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч сомов либо ограничение свободы от 3 до 6 месяцев, либо привлечение к общественным работам от 30 до 40 часов. Часть 2 данной статьи предусматривает ответственность за нарушение требований при введении ЧП и военного положения и наказание в виде штрафа от 30 до 60 тысяч сомов либо ограничение свободы от 6 месяцев до 1 года, либо привлечение к общественным работам от 40 до 60 часов.

Кодекс о проступках дополнен статьей 1271, согласно которой вводится ответственность за нарушение требований правил ограничительных мероприятий (карантина) в условиях режима чрезвычайной ситуации, за это предусматривается наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч сомов. За те же деяния, совершенные в условиях чрезвычайного или военного положения, будет налагаться штраф от 30 до 60 тысяч сомов.

В Кодекс о нарушениях вводится новая статья 491, предусматривающая ответственность за реализацию лекарств по завышенным ценам в период действия режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения.

Взыскание по данному нарушению предусматривает штраф — 10 тысяч сомов — для физических лиц, 28 тысяч сомов — для юридических лиц.

Кроме того, пребывание на улицах и в иных общественных местах или вне жилищ без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, во время комендантского часа в период ЧП или военного положения влечет штраф в размере 3 тысяч сомов.

Действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц путем распространения недостоверной информации, совершенное в местности, где введены режимы ЧС, ЧП, военное положение, влекут штрафы в размере 5,5 тысячи сомов для физических лиц и 17 тысяч сомов для юридических лиц.

Необоснованное завышение размеров цен на продукты питания, на которое введено госрегулирование цен, совершенное в период режимов ЧС, ЧП, военное положение, влечет штраф в размере 10 тысяч для физических лиц, 28 тысяч для юридических лиц.

В Кыргызстане на сегодня 125 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.