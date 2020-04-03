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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом

В Кыргызстане зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, один — на искусственной вентиляции легких.

«Вчера скончался больной в Ноокатской территориальной больнице Ошской области. Он прибыл из-за границы, ему был 61 год. У больного имелись серьезные сопутствующие заболевания», — отметили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 125 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148990/
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