В Кыргызстане зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, четверо больных находятся в тяжелом состоянии, один — на искусственной вентиляции легких.

«Вчера скончался больной в Ноокатской территориальной больнице Ошской области. Он прибыл из-за границы, ему был 61 год. У больного имелись серьезные сопутствующие заболевания», — отметили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 125 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.