В апреле пенсии и пособия в Кыргызстане разнесут по домам

В апреле пенсии и пособия ГП «Кыргыз почтасы» раздаст раньше. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По их данным, 9 апреля по всей республике откроются отделения почтовой связи. Почтальоны в этот же день начнут разносить пенсии и пособия получателям.

ГП «Кыргыз почтасы» убедительно просит оставаться дома, почтальоны придут к вам домой и вручат пенсии и/или пособия каждому.

В целях профилактики и предотвращения COVID-19 продезинфицированы все автомобили и помещения ГП «Кыргыз почтасы», в том числе отделения связи, сортировочные, переводные и страховые участки. Для обеспечения безопасности сотрудников приобретены средства индивидуальной защиты.

При необходимости почтовики продолжат раздачу социальных выплат в выходные дни.