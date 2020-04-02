17:58
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В апреле пенсии и пособия в Кыргызстане разнесут по домам

Фото ГРС КР. Почтальоны

В апреле пенсии и пособия ГП «Кыргыз почтасы» раздаст раньше. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе. 

По их данным, 9 апреля по всей республике откроются отделения почтовой связи. Почтальоны в этот же день начнут разносить пенсии и пособия получателям.

ГП «Кыргыз почтасы» убедительно просит оставаться дома, почтальоны придут к вам домой и вручат пенсии и/или пособия каждому.

В целях профилактики и предотвращения COVID-19 продезинфицированы все автомобили и помещения ГП «Кыргыз почтасы», в том числе отделения связи, сортировочные, переводные и страховые участки. Для обеспечения безопасности сотрудников приобретены средства индивидуальной защиты.

При необходимости почтовики продолжат раздачу социальных выплат в выходные дни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148959/
просмотров: 1012
Версия для печати
Материалы по теме
Пенсионеры, не паникуйте. Закрытие почтовых отделений не скажется на выплатах
Режим ЧП в Бишкеке. Восемь отделений связи закрыли, у других новое время работы
Режим ЧП в Кыргызстане. В Бишкеке пожилым людям будут доставлять инсулин на дом
В Кыргызстане увеличивать пенсии пока не планируют
Разыгрывается путевка в Швейцарию. «Кыргыз почтасы» объявило конкурс сочинений
Газету за 2018 год продали пенсионерке в Иссык-Кульской области
Премьер-министр назвал проблемы, которые продолжит решать в 2020 году
В Кыргызстане предложили пересмотреть размер страховых взносов
В Жогорку Кенеше предложили уравнять пенсии силовиков и учителей
В Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Бизнес
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от&nbsp;О! Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
2 апреля, четверг
17:38
В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся н...
17:17
В апреле пенсии и пособия в Кыргызстане разнесут по домам
17:15
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
16:50
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
16:49
Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?