Режим ЧП. Минкультуры решило организовывать концерты местных артистов онлайн

«Организация онлайн-концертов, онлайн-спектаклей прорабатывается», — сообщил на пресс-конференции министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, наши народные и заслуженные артисты по вечерам в домашних условиях будут давать концерты.

Чиновник добавил, что пока не решен вопрос о проведении спектаклей и их трансляции онлайн.

«Там есть риск заражения, поскольку на сцене выступают группами. Насколько это безопасно, вопрос еще не решен», — сказал Азамат Жаманкулов.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.