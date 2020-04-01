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Общество

Режим ЧС в стране. Фонд «Сорос — Кыргызстан» оказал помощь соцучреждениям

Фонд «Сорос — Кыргызстан» оказал помощь социальным учреждениям Министерства труда и социального развития и учреждениям Государственной службы исполнения наказаний. Об этом сообщили в организации.

По их данным, в рамках поддержки правительства КР в противодействии коронавирусной инфекции (COVID-19) фонд передал помощь министерству на общую сумму более 355 тысяч и ГСИН — 458 тысяч 400 сомов.

Для Министерства труда и соцразвития закуплено 4 тысячи медицинских перчаток, почти 3 тысячи бахил, 1 тысяча литров антисептиков и 10 защитных комбинезонов.

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В системе Минсоцтруда функционируют 17 социальных стационарных учреждений, где содержатся 2 тысячи 394 человека, в том числе пожилые и лица с ограниченными возможностями здоровья — 736, ЛОВЗ с психоневрологическими диагнозами — 1 тысяча 658, из них 423 ребенка.

Учреждениям ГСИН закупили 10 тысяч медицинских перчаток, столько же бахил, 1 тысячу литров антисептиков и 30 специальных защитных костюмов.

В учреждениях ГСИН на сегодня содержатся более 9 тысяч человек.

Фонда «Сорос — Кыргызстан»
Фото Фонда «Сорос — Кыргызстан». Помощь социальным учреждениям КР

Средства, переданные ГСИН, будут направлены на нужды центральной больницы пенитенциарной системы (учреждение № 47), ИК № 10 в Джалал-Абае и госпиталю ГСИН.

Напомним, что Фонд «Сорос — Кыргызстан» сформировал чрезвычайный фонд в размере $100 тысяч для поддержки усилий государственных структур и гражданских организаций в принятии незамедлительных мер в борьбе с распространением коронавируса и снижении негативных последствий эпидемии в республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148815/
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