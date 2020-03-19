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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

«Сорос-Кыргызстан» формирует фонд в $100 тысяч для борьбы с коронавирусом

«Сорос-Кыргызстан» формирует чрезвычайный Фонд для борьбы с распространением COVID-2019. Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Фонд сформирован для поддержки усилий государственных структур и гражданских организаций в принятии незамедлительных мер в борьбе с распространением коронавируса и снижении негативных последствий эпидемии в Кыргызстане.

Стратегия создания чрезвычайного фонда основана на двух подходах: на немедленном реагировании в приобретении наиболее востребованных медицинских средств и оборудования и на поддержке коммуникационной стратегии, обучении медперсонала работе в условиях кризиса, поддержке партнерских организаций, работающих с группами повышенного риска.

«Стремительное распространение коронавируса показывает, что в подобных кризисных ситуациях крайне важны незамедлительная реакция и усиленная работа, направленная на предотвращение массового заражения, со стороны как государственных органов, так и международных партнеров, гражданских организаций и каждого гражданина страны. Фонд «Сорос Кыргызстан» мобилизует ресурсы для оперативного реагирования в условиях, когда на счету каждый день и час», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147155/
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