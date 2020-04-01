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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Мэрия открыла дополнительные горячие линии в акимиатах

В столице круглосуточно работают районные штабы, которые оказывают помощь людям, нуждающимся в продуктах питания, лекарствах и уходе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

По ее данным, из-за большого количества звонков подключены дополнительные номера: 

  • Первомайский район: 0312661537, 0702493993, 0990644410;
  • Ленинский район: 0312656920, 0551184328;
  • Свердловский район: 0312360707, 0703906116, 0705641833;
  • Октябрьский район: 0312576550, 0555401681, 0709812324.

В мэрии добавили, что списки нуждающихся формируются совместно с районными акимиатами.

По вопросам режима чрезвычайного положения можно обращаться по горячим номерам коменданта столицы: 0312660710, 0312660248, 0312662134, 1312.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148709/
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