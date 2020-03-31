Цифра дня. 38,559 миллиона сомов направлено на поддержку медиков

Часть денежных средств, поступивших для мероприятий по COVID-19, направлены на выплату доплат медицинским работникам, находящимся на территориях, где зафиксированы очаги коронавирусной инфекции, задействованных при выявлении и лечении лиц с коронавирусом. Об этом сообщают в правительстве.

Решение принято созданной комиссией по распределению денежных средств депозитного счета для финансирования мероприятий, направленных на ликвидацию коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана.

Из поступивших на данный момент 61 миллиона 239 тысяч 736 сомов для выплаты доплат медицинским работникам, задействованных в очаговых территориях, направлено 38 миллионов 559 тысяч 307 сомов.