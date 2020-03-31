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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Содержащимся в СИЗО и колониях запретили свидания, передачи и посылки: карантин

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток и аппарата омбудсмена на время действия режима чрезвычайного положения не заходят в колонии и СИЗО из-за карантина. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы ГСИН Самат Калыков.

По его словам, свидания с родственниками запрещены, передачи — тоже. На территории закрытых исправительных учреждений могут находиться только сотрудники ГСИН, администраций колоний и СИЗО. «Контингент относится с пониманием. Никаких жалоб нет. Отмечу, что прием подследственных в изоляторы также приостановлен. Мы не можем забирать людей из ИВС без санкции суда», — сказал Самат Калыков.

Он добавил, что адвокаты также не могут встречаться с подзащитными.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148678/
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