Общереспубликанское тестирование переносится

Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане не отменяется, но переносится на неопределенный срок. Об этом 24.kg сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова.

По ее словам, регистрация на тест приостановлена и возобновится, как только на это дадут разрешение (после завершения карантина).

Возможности проводить ОРТ в режиме онлайн нет.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное).

В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса.

Новые случаи выявили в Бишкеке — 1, Нарынской области — 3, Иссык-Кульской — 2, Чуйской — 1 , Ошской — 5, Джалал-Абадской — 1 случай.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.