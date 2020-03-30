В Бишкеке завершили ямочный ремонт на 30 улицах. Список

В Бишкеке завершили ямочный ремонт на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, работы начались 1 марта. Общая площадь составила почти 2 тысячи 700 квадратных метров.
Ремонт завершили на следующих улицах:
- Толстого (от улицы Ибраимова до проспекта Манаса);
- Тимура Фрунзе (между улицами Толстого и Лущихина);
- Ахунбаева (от улицы Достоевского до проспекта Манаса);
- проспект Манаса (напротив ТЦ «Ала-Арча»);
- Жукеева-Пудовкина (между улицей Токомбаева и проспектом Жибек Жолу);
- Орозбекова (от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу);
- Московской (между бульваром Молодой Гвардии и улицей Фучика);
- Гагарина (от проспекта Манаса до улицы Алыкулова);
- Абдрахманова/Байтика Баатыра (между проспектом Жибек Жолу и улицей Токомбаева);
- проспект Чуй (от улицы Лермонтова до проспекта Манаса);
- проспект Жибек Жолу (Западный автовокзал);
- Шабдана Баатыра (от улицы Шоокум до улицы Ахунбаева);
- Шабдана Баатыра (от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу);
- Медерова (от улицы Тыныстанова до улицы Шабдана Баатыра);
- Осмонкула (между проспектами Жибек Жолу и Чуй);
- Табалдиева (от улицы Ахунбаева до речки);
- Исанова (от улицы Боконбаева до улицы Баялинова);
- Тоголока Молдо (от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу);
- Интергельпо (от проспекта Чуй до улицы Московской);
- Балтагулова (между улицей Табалдиева и проспектом Манаса);
- Кудайбердиева (от улицы Жаманбаева до дома № 39);
- Матросова (между улицами Медерова и Ахунбаева);
- Жантошева (от улицы Суюмбаева до улицы Байтика Баатыра);
- 7 Апреля;
- Васильева;
- перекресток улиц Ахунбаева и Достоевского;
- перекресток улицы Рыскулова и бульвара Молодой Гвардии;
- перекресток улиц Жумабека и Уметалиева;
- перекресток улиц Баялинова и Турусбекова;
- перекресток улиц Интергельпо и Московской.
В муниципалитете добавили, что списки улиц формировались на основе жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.
«Если на вашей улице требуется срочный ремонт или нужно привести в порядок тротуар, отправляйте фото- и видеофакты на номер 0555888161», — отметили там.