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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке завершили ямочный ремонт на 30 улицах. Список

В Бишкеке завершили ямочный ремонт на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, работы начались 1 марта. Общая площадь составила почти 2 тысячи 700 квадратных метров.

Ремонт завершили на следующих улицах:

  • Толстого (от улицы Ибраимова до проспекта Манаса);
  • Тимура Фрунзе (между улицами Толстого и Лущихина);
  • Ахунбаева (от улицы Достоевского до проспекта Манаса);
  • проспект Манаса (напротив ТЦ «Ала-Арча»);
  • Жукеева-Пудовкина (между улицей Токомбаева и проспектом Жибек Жолу);
  • Орозбекова (от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу);
  • Московской (между бульваром Молодой Гвардии и улицей Фучика);
  • Гагарина (от проспекта Манаса до улицы Алыкулова);
  • Абдрахманова/Байтика Баатыра (между проспектом Жибек Жолу и улицей Токомбаева);
  • проспект Чуй (от улицы Лермонтова до проспекта Манаса);
  • проспект Жибек Жолу (Западный автовокзал);
  • Шабдана Баатыра (от улицы Шоокум до улицы Ахунбаева);
  • Шабдана Баатыра (от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу);
  • Медерова (от улицы Тыныстанова до улицы Шабдана Баатыра);
  • Осмонкула (между проспектами Жибек Жолу и Чуй);
  • Табалдиева (от улицы Ахунбаева до речки);
  • Исанова (от улицы Боконбаева до улицы Баялинова);
  • Тоголока Молдо (от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу);
  • Интергельпо (от проспекта Чуй до улицы Московской);
  • Балтагулова (между улицей Табалдиева и проспектом Манаса);
  • Кудайбердиева (от улицы Жаманбаева до дома № 39);
  • Матросова (между улицами Медерова и Ахунбаева);
  • Жантошева (от улицы Суюмбаева до улицы Байтика Баатыра);
  • 7 Апреля;
  • Васильева;
  • перекресток улиц Ахунбаева и Достоевского;
  • перекресток улицы Рыскулова и бульвара Молодой Гвардии;
  • перекресток улиц Жумабека и Уметалиева;
  • перекресток улиц Баялинова и Турусбекова;
  • перекресток улиц Интергельпо и Московской.

В муниципалитете добавили, что списки улиц формировались на основе жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

«Если на вашей улице требуется срочный ремонт или нужно привести в порядок тротуар, отправляйте фото- и видеофакты на номер 0555888161», — отметили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148576/
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