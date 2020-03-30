В Бишкеке завершили ямочный ремонт на 30 улицах. Список

В Бишкеке завершили ямочный ремонт на 30 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, работы начались 1 марта. Общая площадь составила почти 2 тысячи 700 квадратных метров.

Ремонт завершили на следующих улицах: Толстого (от улицы Ибраимова до проспекта Манаса);

Тимура Фрунзе (между улицами Толстого и Лущихина);

Ахунбаева (от улицы Достоевского до проспекта Манаса);

проспект Манаса (напротив ТЦ «Ала-Арча»);

Жукеева-Пудовкина (между улицей Токомбаева и проспектом Жибек Жолу);

Орозбекова (от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу);

Московской (между бульваром Молодой Гвардии и улицей Фучика);

Гагарина (от проспекта Манаса до улицы Алыкулова);

Абдрахманова/Байтика Баатыра (между проспектом Жибек Жолу и улицей Токомбаева);

проспект Чуй (от улицы Лермонтова до проспекта Манаса);

проспект Жибек Жолу (Западный автовокзал);

Шабдана Баатыра (от улицы Шоокум до улицы Ахунбаева);

Шабдана Баатыра (от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу);

Медерова (от улицы Тыныстанова до улицы Шабдана Баатыра);

Осмонкула (между проспектами Жибек Жолу и Чуй);

Табалдиева (от улицы Ахунбаева до речки);

Исанова (от улицы Боконбаева до улицы Баялинова);

Тоголока Молдо (от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу);

Интергельпо (от проспекта Чуй до улицы Московской);

Балтагулова (между улицей Табалдиева и проспектом Манаса);

Кудайбердиева (от улицы Жаманбаева до дома № 39);

Матросова (между улицами Медерова и Ахунбаева);

Жантошева (от улицы Суюмбаева до улицы Байтика Баатыра);

7 Апреля;

Васильева;

перекресток улиц Ахунбаева и Достоевского;

перекресток улицы Рыскулова и бульвара Молодой Гвардии;

перекресток улиц Жумабека и Уметалиева;

перекресток улиц Баялинова и Турусбекова;

перекресток улиц Интергельпо и Московской.

В муниципалитете добавили, что списки улиц формировались на основе жалоб и обращений горожан в СМИ и социальных сетях, комиссионных выездов и предложений районных акимиатов.

«Если на вашей улице требуется срочный ремонт или нужно привести в порядок тротуар, отправляйте фото- и видеофакты на номер 0555888161», — отметили там.