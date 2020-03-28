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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав КР разработал правила захоронения умерших от коронавирусной инфекции

Минздрав КР разработал инструкции по проведению погребения умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, необходимость разработки подобной инструкции вызвана тем, что во многих странах есть смертельные случаи. По данным ВОЗ, тела умерших от коронавирусной инфекции не опасны для окружающих людей при соблюдении определенных требований.

«При смерти больного необходимо строго соблюдать предписание санитарных врачей. А также следовать медицинским инструкциям по строгому выполнению процедуры дезинфекции и личной гигиены, включая использование масок и перчаток в соответствии с требованиями карантина», — отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) также согласовало с Минздравом КР свои рекомендации по организации погребения усопших с учетом обрядовых традиций мусульманской части населения.

В частности, при организации похорон рекомендует присутствие узкого круга родственников.

«Коронавирусная инфекция не относится к таким особо опасным инфекциям, как чума, холера, сибирская язва, тем не менее важно придерживаться рекомендаций Минздрава КР и решения ДУМК», — подчеркнули в ведомстве.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148388/
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