Автоволонтеры не могут получить пропуска и просят комендатуру выдать документы

Автоволонтеры движения «Чон Казат» просят комендатуру выдать им пропуска, чтобы они могли беспрепятственно развозить медиков, сотрудников МЧС и МВД. Об этом 24.kg рассказал администратор движения Фазиль Турсунов.

По его словам, движение объединило представителей нескольких благотворительных фондов и волонтеров.

«На протяжении пяти дней карантина мы возим врачей, сотрудников МЧС и МВД, доставляем еду в больницы, на посты, малоимущим. Больницы дали нам свои пропуска, пока на их основании ездим», — сказал он.

Фазиль Турсунов добавил, что автоволонтеры готовы сотрудничать с комендатурой, мэрией Бишкека, если им нужна помощь в развозке.

Кроме того, он обратился к нефтетрейдерам с просьбой поддержать волонтеров: не у каждого есть возможность заправлять автомобили.

По словам Фазиля Турсунова, автоволонтеры принимают все меры безопасности. У всех специальные защитные костюмы, маски, перчатки, а салон после каждой поездки обрабатывают антисептическими средствами. «Вопросы безопасности для нас превыше всего», — подчеркнул он.

Если кто-то хочет присоединиться и стать автоволонтером, может позвонить по номеру 0551570290.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.