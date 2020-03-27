Коронавирус в Кыргызстане. Медиков из группы риска отправили в трудовые отпуска

Медицинские работники старше 65 лет, беременные и сотрудники с маленькими детьми отправлены в оплачиваемые трудовые отпуска во избежание риска заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, приказ уже подписан.

Она добавила, что для выезда к людям, находящимся на домашнем карантине, образованы мобильные бригады, состоящие из врачей центров семейной медицины и эпидемиологов.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.