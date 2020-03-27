В Бишкеке установили 117 санитарно-карантинных и блокпостов

По Бишкеку на время режима чрезвычайного положения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, установили 117 санитарно-карантинных постов. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, 15 больших постов установили на въездах в город, остальные — 26 санитарно-карантинных и 76 малых блокпостов.

На внутренних улицах в четырех районах Бишкека установили 41 санитарно-карантинный пост.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.