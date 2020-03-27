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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

За последние сутки в мире число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 531 тысячу 860. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос сразу на 60 тысяч 887 человек. Вне Китая зафиксировали 529,6 тысячи случаев, а в самой республике — 81 тысячу 782. Больше всего зараженных в США (85 тысяч 653), Италии (80 тысяч 589), Испании (57 тысяч 786), Германии (43 тысячи 938), Франции (29 тысяч 566) и Иране (29 тысяч 406).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 175 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 122 тысяч 203 человек. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 151 человека.

После заражения коронавирусом скончались 24 тысячи 57 человек (рост на 2 тысячи 781 за сутки). В том числе в Италии умерли 8 тысяч 215 человек, Испании — 4 тысячи 365 и Хубэе — 3 тысячи 169.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом. В Казахстане — 113 случаев, Узбекистане — 75. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148187/
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