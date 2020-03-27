Ветеранам Великой Отечественной войны нужна помощь. Как это сделать

Волонтеры фонда «Ветераны 365» развозят продукты и медикаменты ветеранам войны. Об этом 24.kg рассказала руководитель фонда Зинаида Аликулова.

По ее словам, фонд помогает ветеранам, труженикам тыла, вдовам на постоянной основе, поздравляет их с днями рождения, праздниками.

«В эти непростые дни им как никогда нужна поддержка. Вчера мы развезли помощь 13 нашим подопечным, в списке еще 11 нуждающихся. Думаю, список тех, кому нужна наша помощь, будет расширяться», — отметила она.

Зинаида Аликулова добавила, что одни ветераны просят приобрести медикаменты, другие — продукты.

«Помочь может любой желающий, перечислив любую сумму на Эльсом на номер 0555175185. Отчеты размещаются на наших страницах в социальных сетях», — отметила волонтер.

Справки по номеру 0555226227 (WhatsApp).

Напомним, на сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.