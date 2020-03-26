Комендатура издала приказ для водителей большегрузов. Его надо возить с собой

В целях облегчения передвижения грузов первой необходимости по Бишкеку в период чрезвычайного положения предоставляется копия приказа, подписанная заместителем министра внутренних дел – комендантом столицы Алмазом Орозалиевым. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, распечатав данный приказ, а также при наличии у водителя авто справки с места работы, путевого листа, свидетельства о регистрации машины и водительского удостоверения водитель может беспрепятственно проезжать блокпосты.

В штабе напомнили, что перевозчики должны строго соблюдать установленные карантинные и санитарно-эпидемиологические нормы при перевозке грузов.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.