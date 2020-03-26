Предприниматели смогут заезжать в Бишкек через девять постов

Подписан приказ о безотлагательных мерах по обеспечению продовольственной безопасности в Бишкеке. Об этом сегодня на брифинге сообщил комендант столицы Алмаз Орозалиев.

По его словам, в приложении к приказу указано, что бизнесмены и предприниматели для их удобства могут заезжать как в Бишкек, так и в карантинную зону внутри столицы.

«Проезд возможен через посты Алыкулова — Дэн Сяопина, Васильевский тракт — дача «Достук», бульвар Молодой Гвардии — Объездная, Курманджан Датки — Объездная, пост «Киргшелк», 7 Апреля — Токомбаева, Кожобергенова — 50 лет Победы, Кожобергенова — Семетей и Селекционное — АЗС», — отметил Алмаз Орозалиев.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.