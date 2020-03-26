Пандемия коронавируса. Россия закрывает авиасообщения с другими странами

С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, кроме рейсов для вывоза россиян, полностью прекратят. Об этом сообщило агентство Росбалт.

С 26 марта в аэропортах будут досматривать всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией.

Правительство России предложило и другие меры по борьбе с коронавирусом. Например, в регионах рекомендовали приостановить работу ТРЦ, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

Роспотребнадзору поручили до 27 марта представить график поставок в регионы материалов для тест-систем на коронавирус, а МЭР, Минфину и Минпромторгу разработать мероприятия по господдержке сферы общепита и услуг, владельцев коммерческой недвижимости.

Еще одно поручение касается федеральных органов власти РФ — они должны с 27 марта перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционную работу.

Новый тип коронавируса зафиксировали в конце 2019 года в Китае. Затем он распространился в более чем 150 странах.

В Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.