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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Власти Кыргызстана запросили у России 100 тысяч тест-систем и 300 аппаратов ИВЛ

Кыргызстан попросил у России 100 тысяч тест-систем и 300 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Издание выпустило большой материал о том, как страны мира помогают друг другу в борьбе с коронавирусом. В частности, речь зашла и о действиях РФ. В материале отмечено, что помощи от Москвы, Пекина и ВОЗ ждут в Бишкеке. Кроме России, КР помогают Турция, Китай, Япония и США.

В частности, Вашингтон передал Бишкеку 10 тысяч хирургических масок, 10 тысяч перчаток, 1,4 тысячи халатов и 200 защитных очков. Кроме того, «для повышения способности Кыргызстана реагировать на продолжающуюся пандемию» USAID выделило $913 тысяч. Но получателем денег стал не сам Бишкек, а международные организации, которые оказывают помощь на местах. Точно так же — не напрямую, а через ВОЗ, кыргызскому здравоохранению собирается помочь и Германия. КР также может стать первым государством, которое получит помощь на борьбу с коронавирусом от МВФ.

Как стало известно «Ъ», правительство Кыргызстана 24 марта направило Москве документ, в котором перечислено все, в чем нуждается республика.

Кроме тест-систем и ИВЛ, это 200 стационарных и 300 портативных тепловизоров, 10 дезинфекционно-душевых автомобилей, 20 тысяч электронных браслетов для отслеживания людей на домашнем карантине, 10 тысяч костюмов биологической защиты.

«Впрочем, этот список — лишь ориентировка, которой Москва может воспользоваться при желании. При этом есть отдельное обращение к российскому правительству — уже с прямой просьбой. В нем говорится об обеспечении продовольственной безопасности КР, в первую очередь зерном и растительным маслом. Однако пока РФ отправила в Бишкек лишь 17 тысяч тест-систем», — отметили в «Коммерсанте».

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148050/
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