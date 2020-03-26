В Бишкеке 10 мобильных бригад наблюдают за находящимися на домашнем карантине

В Бишкеке 10 мобильных бригад наблюдают за гражданами, находящимися на домашнем карантине. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

По его данным, в состав бригады входит врач-эпидемиолог и врач Центра семейной медицины, обеспеченные средствами индивидуальной защиты и сотовой связью. Им предоставлены отдельные кабинеты, оснащенные компьютером и другой оргтехникой.

Мэрия Бишкека для мобильных бригад предоставила 10 автомашин с водителями и обеспечила ГСМ.

«Мобильные бригады позволяют эффективно использовать ресурсы, минимизировать контакты медицинских работников с больными и снизить нагрузку врачей ЦСМ», — отметила главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраева.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.