Минздрав ждет маски из Китая, а самодельные не рекомендует носить

Министерство здравоохранения Кыргызстана не рекомендует пользоваться самодельными масками. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Она отметила, что к средствам индивидуальной защиты предъявляют определенные требования.

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«Многие граждане и организации начали шить медицинские маски. Но не все из них защищают от вируса, неизвестно, из какого материала они сделаны. Минздрав не давал какие-либо рекомендации по стандарту шитья масок, поэтому желательно не использовать их», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что правительство ведет переговоры по поставкам медицинских масок из Китая и старается ежедневно пополнять запас.

Напомним, в Кыргызстане зарегистрировано 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.