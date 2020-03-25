Число заразившихся коронавирусом превысило 420 тысяч человек

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 422 тысячи 652 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что за последние сутки рост составил 41 тысячу 359 случаев. Вне Китая заразились 418,7 тысячи человек, а в самой республике — 81 тысяча 591.
Больше всего зараженных в Италии (69 тысяч 176), США (55 тысяч 41), Испании (42 тысячи 58), Германии (32 тысячи 991), Иране (24 тысячи 811) и Франции (22 тысячи 633).
Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 170 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 107 тысяч 762 человек. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 418 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 42 случая заражения коронавирусом. В Казахстане — 72 случая, Узбекистане — 50. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.