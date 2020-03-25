Число заразившихся коронавирусом превысило 420 тысяч человек

На сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом, составило 422 тысячи 652 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что за последние сутки рост составил 41 тысячу 359 случаев. Вне Китая заразились 418,7 тысячи человек, а в самой республике — 81 тысяча 591.

Больше всего зараженных в Италии (69 тысяч 176), США (55 тысяч 41), Испании (42 тысячи 58), Германии (32 тысячи 991), Иране (24 тысячи 811) и Франции (22 тысячи 633).

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 170 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло 107 тысяч 762 человек. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 418 человек.

После заражения коронавирусом скончались 18 тысяч 901 человек (рост на 2 тысячи 329 за сутки). В том числе в Италии умерли 6 тысяч 820 человек, Хубэе — 3 тысячи 160 и Испании — 2 тысячи 991.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 случая заражения коронавирусом. В Казахстане — 72 случая, Узбекистане — 50. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.