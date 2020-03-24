Режим ЧП в Кыргызстане. Гемодиализных больных будут пропускать через блокпосты

Граждан, которым требуется лечение, в частности гемодиализ, будут пропускать через блокпосты без проблем. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, такие вопросы будут решаться областными штабами. С соблюдением необходимых процедур всех, кому необходимо лечение, будут пропускать.

«Есть клиники, которые не принимают больных с коронавирусом, потому что для этого существуют специальные стационары. Сотрудники таких медучреждений не должны быть в спецсредствах индивидуальной защиты. Чтобы наша система отлажено выполняла свои функции, прошу не сеять смуту среди медиков», — сказала Айнура Акматова.

Представитель Минздрава добавила, что граждане могут обращаться в частные клиники вне комендантского часа, то есть в течение дня.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.