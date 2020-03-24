Казахстан не пропускает фуры с продуктами в Кыргызстан

Около 100 большегрузных машин застряли на кыргызско-казахской границе. Видеообращение водителей фур опубликовали в Facebook.

По их словам, машины, направляющиеся в Кыргызстан, стоят на территории Казахстана — на контрольно-пропускном пункте «Айшабубу-Чонкапка».

«Сегодня, 24 марта, Казахстан закрыл границу и для грузов до 15 апреля. Полчаса назад к нам прибыли представители властей Казахстана и сообщили, что пропустят только пустые машины. Значит, мы должны оставить свой груз здесь и уехать в Кыргызстан. У нас у всех продовольственные товары: чай, соль, мука и другие, которые мы везем из России, Казахстана и других стран, чтобы обеспечить наш народ продуктами. Теперь от нас требуют оставить этот товар в Казахстане», — сообщили перевозчики.