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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Медики просят обеспечить транспортом, чтобы попасть на работу

Врачи не могут добраться до работы, потому что в Бишкеке не ходят маршрутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач Центра семейной медицины № 17 Гульнара Ташибекова.

«Как будет решаться вопрос доставки медиков? Два дня мы добираемся на частных такси. Сотрудники проживают в Воронцовке, Пригородном, жилмассиве «Ала-Тоо», Токмаке, разных районах столицы», — написала она.

Гульнара Ташибекова обращается к руководителю аппарата мэрии Бишкека Балбаку Тулобаеву с просьбой помочь врачам в решении этой проблемы.

Медики столицы просят власти города обеспечить их транспортом до места работы и домой, потому что самим им этот вопрос не решить.

Ранее читатель заявил, что врачи из Кара-Балты и других населенных пунктов, работающие в Бишкеке, из-за ограничения движения транспорта ночуют на работе.

Напомним, что в Бишкеке ограничено движение общественного транспорта. Курсируют только троллейбусы и автобусы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147759/
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