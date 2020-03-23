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Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Врачи ночуют на работе из-за ограничения движения транспорта

Врачи из Кара-Балты и других населенных пунктов, работающие в Бишкеке, из-за ограничения движения транспорта не могут доехать до работы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фельдшер из города Кара-Балты, например, вынужден ночевать на станции, так как домой приехать не на чем.

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«Почему нельзя временно найти для них транспорт? Волонтеры подвозят только в черте города», — написал читатель.

Напомним, что в связи с введением чрезвычайной ситуации в столице ограничили движение общественного транспорта — микроавтобусные маршруты полностью не работают.

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