Фото дня. Как экипированы против коронавируса чиновники

Фото из интернета. Вице-премьер Замирбек Аскаров посетил обсервацию в школе-интернате № 1.

Накануне вице-премьер-министр Замирбек Аскаров посетил в Бишкеке школу-интернат № 1, где размещена временная обсервация для вернувшихся в Кыргызстан граждан.

Пользователи соцсетей возмущены, что чиновник имеет полный набор спецсредств против коронавируса — от обуви до респираторной маски, тогда как медики страны, которые работают сейчас в усиленном режиме с риском для жизни, ощущают острую нехватку самых элементарных предметов.

«Зачем чиновнику правительства спецкомбинезон, спецобувь, если он сидит в кабинете, а не находится, как врачи и медсестры, на передовой?» — недоумевают пользователи соцсетей.

Стоит отметить, что в кабинете министров ранее информировали, что вынуждены обратиться за международной помощью из-за нехватки спецсредств в стране.