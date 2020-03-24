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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фото дня. Как экипированы против коронавируса чиновники

из интернета
Фото из интернета. Вице-премьер Замирбек Аскаров посетил обсервацию в школе-интернате № 1.

Накануне вице-премьер-министр Замирбек Аскаров посетил в Бишкеке школу-интернат № 1, где размещена временная обсервация для вернувшихся в Кыргызстан граждан.

Пользователи соцсетей возмущены, что чиновник имеет полный набор спецсредств против коронавируса — от обуви до респираторной маски, тогда как медики страны, которые работают сейчас в усиленном режиме с риском для жизни, ощущают острую нехватку самых элементарных предметов.

«Зачем чиновнику правительства спецкомбинезон, спецобувь, если он сидит в кабинете, а не находится, как врачи и медсестры, на передовой?» — недоумевают пользователи соцсетей.

Стоит отметить, что в кабинете министров ранее информировали, что вынуждены обратиться за международной помощью из-за нехватки спецсредств в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147743/
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