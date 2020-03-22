Коронавирус в Кыргызстане. Больные контактировали с 2 тысячами 628 людьми

Больные коронавирусом контактировали с 2 тысячами 628 людьми. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, больше всего контактов было в Ошской и Джалал-Абадской областях.

«На сегодня 14 человек заражены коронавирусом. Состояние 12 из них удовлетворительное, у 2 — средней тяжести. Они изолированы и получают необходимое лечение. Сейчас установлены все контактировавшие с ними лица, они на карантине», — сказала Айнура Акматова.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.