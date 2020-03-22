Коронавирус в Кыргызстане. На въездах и выездах в Бишкек установлены блокпосты

В Бишкеке на въезде и выезде из города установлены 12 фильтрационных постов. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

Уточняется, что во всех районах работает пеший патруль.

«Проводятся разъяснительные работы. Кроме того, фильтрационные посты установят на въезде и выезде всех областей. Все, кто прибывает в Иссык-Кульскую область, проходят регистрацию, их проверяют тепловизором на въезде в город Балыкчи. Такая мера введена с сегодняшнего дня с 8.00», — сообщили в штабе.

Отметим, что в распоряжении редакции имеется список блокпостов, установленных в городе. Известно, что они установлены около Государственной резиденции, на въездах и выездах из города, а также в жилмассивах.

Фото 24.kg . Блок-посты

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.