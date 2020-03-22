ЧС в Кыргызстане. Какие троллейбусные маршруты будут курсировать в Бишкеке

В Бишкеке троллейбусы будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Уточняется, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране в Бишкеке ограничено движение частных маршруток и автобусов, троллейбусов это не коснулось — схемы их движения остались без изменений.

Маршруты троллейбусов:

№ 4 — «Мясокомбинат — Кожзавод»;

№ 5 — «Аламединский рынок — микрорайон «Джал»;

№ 7 — «Жилой массив «Ак-Орго» — микрорайон Тунгуч»;

№ 8 — «улица Лермонтова — жилой массив «Ак-Орго»;

№ 9 — «Институт Земледелия — микрорайон Аламедин-1»;

№ 10 — «Мясокомбинат — микрорайон Асанбай»;

№ 11 — «Асанбай — Восточный автовокзал»;

№ 14 — «Микрорайон Джал — Киркомстром»;

№ 17 — «Кожзавод — микрорайон Асанбай».

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.