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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в Кыргызстане. Какие троллейбусные маршруты будут курсировать в Бишкеке

В Бишкеке троллейбусы будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Уточняется, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране в Бишкеке ограничено движение частных маршруток и автобусов, троллейбусов это не коснулось — схемы их движения остались без изменений.

Маршруты троллейбусов:

  • № 4 — «Мясокомбинат — Кожзавод»;
  • № 5 — «Аламединский рынок — микрорайон «Джал»;
  • № 7 — «Жилой массив «Ак-Орго» — микрорайон Тунгуч»;
  • № 8 — «улица Лермонтова — жилой массив «Ак-Орго»;
  • № 9 — «Институт Земледелия — микрорайон Аламедин-1»;
  • № 10 — «Мясокомбинат — микрорайон Асанбай»;
  • № 11 — «Асанбай — Восточный автовокзал»;
  • № 14 — «Микрорайон Джал — Киркомстром»;
  • № 17 — «Кожзавод — микрорайон Асанбай».

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147466/
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