21:14
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧС в Кыргызстане. Добровольцы будут довозить медиков Бишкека до работы

 «Центр инициативной молодежи» начал организовывать бесплатный транспорт для медработников Бишкека. Об этом 24.kg сообщил председатель центра Аскар Алмаз уулу.

«Центра инициативной молодежи»
Фото «Центра инициативной молодежи». Добровольцы будут довозить медиков до работы

По его словам, если завтра эта инициатива даст результат, то помогать врачам добираться до работы центр будет на регулярной основе во время чрезвычайной ситуации. «Мы набрали уже 20 добровольцев с машинами, которые готовы завтра с 9.00 до 12.00 подвозить медиков до работы», — сказал он.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147461/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
При въезде в Баткенскую область установили блокпосты
Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею
Коронавирус в Кыргызстане. Матраимовы спешат на помощь
Коронавирус в Кыргызстане. Содержащиеся в обсервации люди просят отпустить их
Пандемия коронавируса. Некоторые бары в Бишкеке продолжают работать
Режим ЧС в Кыргызстане. По стране начали ездить машины с громкоговорителями
Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Консульские отделы России в Кыргызстане временно не будут принимать граждан
Коронавирус в Кыргызстане. Ограничение транспорта — это пока только рекомендация
Пандемия коронавируса. Правительство просит не выходить людей из дома
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Бизнес
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
21 марта, суббота
21:12
При въезде в Баткенскую область установили блокпосты При въезде в Баткенскую область установили блокпосты
21:02
Режим ЧС в Кыргызстане. Добровольцы будут довозить медиков Бишкека до работы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 марта: местами дожди
20:56
Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по хоккею
20:22
Коронавирус в Кыргызстане. Матраимовы спешат на помощь