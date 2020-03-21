Режим ЧС в Кыргызстане. Добровольцы будут довозить медиков Бишкека до работы

«Центр инициативной молодежи» начал организовывать бесплатный транспорт для медработников Бишкека. Об этом 24.kg сообщил председатель центра Аскар Алмаз уулу.

Фото «Центра инициативной молодежи». Добровольцы будут довозить медиков до работы

По его словам, если завтра эта инициатива даст результат, то помогать врачам добираться до работы центр будет на регулярной основе во время чрезвычайной ситуации. «Мы набрали уже 20 добровольцев с машинами, которые готовы завтра с 9.00 до 12.00 подвозить медиков до работы», — сказал он.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.