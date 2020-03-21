В Баткенском районе введен режим чрезвычайной ситуации

В Баткенском районе одноименной области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в регионе.

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По ее данным, сегодня в области выявлен случай заражения коронавирусом у жителя села Самаркандек.

«Аким района Каланбек Маркаев ввел режим чрезвычайной ситуации в селах Самаркандек, Ак-Сай и Ак-Татыр. В этих айыльных округах устанавливаются блок-посты», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что Баткенский район — третий, где введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее его ввели в Сузакском и Ноокатском районах, где также выявлены случаи заражения коронавирусом. Всего на сегодня в Кыргызстане 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.