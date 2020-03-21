12:07
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткенском районе введен режим чрезвычайной ситуации

В Баткенском районе одноименной области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя правительства в регионе.

Читайте по теме
Что будет, если в Кыргызстане введут режим чрезвычайного положения

По ее данным, сегодня в области выявлен случай заражения коронавирусом у жителя села Самаркандек.

«Аким района Каланбек Маркаев ввел режим чрезвычайной ситуации в селах Самаркандек, Ак-Сай и Ак-Татыр. В этих айыльных округах устанавливаются блок-посты», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что Баткенский район — третий, где введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее его ввели в Сузакском и Ноокатском районах, где также выявлены случаи заражения коронавирусом. Всего на сегодня в Кыргызстане 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147404/
просмотров: 1259
Версия для печати
Материалы по теме
Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Мухаммедкалый Абылгазиев: Сейчас не время искать виновных. Нужно победить вирус
Коронавирус в Кыргызстане. На Совбезе рассматривают дополнительные меры борьбы
Для вывоза кыргызстанцев, находящихся за границей, организованы чартерные рейсы
В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок
Заболевшие коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно
По смертности от коронавируса Италия обогнала Китай
Из карантина сбежала дочь заболевшей в Ноокате. Ее нашли
Общественный транспорт в Бишкеке будут дезинфицировать четырежды в день
В Кыргызстан поступит еще 20 тысяч тест-систем на коронавирус
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
21 марта, суббота
12:01
Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
11:55
Мухаммедкалый Абылгазиев: Сейчас не время искать виновных. Нужно победить вирус
11:53
Коронавирус в Кыргызстане. На Совбезе рассматривают дополнительные меры борьбы
11:38
В Баткенском районе введен режим чрезвычайной ситуации
11:32
Для вывоза кыргызстанцев, находящихся за границей, организованы чартерные рейсы