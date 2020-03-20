Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационный отдел Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом сообщил сайт организации.

Отмечается, что именно инфекционная больница примет на себя основную нагрузку при массовом распространении коронавируса. В РКИБ, по данным главврача Гульжигита Аалиева, есть 12 аппаратов ИВЛ, что критически недостаточно для подобных кризисных ситуаций.

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Директор программы здравоохранения Фонда «Сорос — Кыргызстан» Айбек Мукамбетов отметил, что на рынке республики дефицит этого оборудования.

«Все аппараты раскуплены. Сейчас много международных и частных доноров готовы выделить средства на их приобретение, но они выпускаются только в нескольких странах и регионах. И они необходимы им самим», — сказал он.

По словам Айбека Мукамбетова, в Дубае есть хаб медицинского оборудования, однако из-за повышенных мер безопасности, введенных после распространения коронавируса, доставка аппаратов ИВЛ оттуда в КР может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

В фонде добавили, что идет процесс приобретения еще одного аппарата ИВЛ для инфекционной больницы. Кроме того, по запросу главного врача больницы планируется закупить дополнительные медицинские средства защиты и обслуживания пациентов.