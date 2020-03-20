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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. В Ноокатском районе режим чрезвычайной ситуации

В Ноокатском районе Ошской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что накануне в районе установили четыре блок-поста в рамках проводимой дезинфекции.

«Села, где установлены блок-посты, мы не можем назвать. Сейчас в районе идет заседание штаба. Возможно, установят еще блок-посты. Вчера в Ноокате прекратили работать скотные рынки», — сказали редакции.

Три новых случая коронавируса выявили в Кыргызстане. Общее число заболевших — шесть человек. Ранее еще у троих мужчин обнаружили заболевание — у паломников из Сузакского района, где сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.

Таким образом, на сегодня в стране два района, где действует режим ЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147230/
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